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TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye gerçekleştiriyor.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyareti için KKTC’ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve heyeti gün boyu temaslarda bulunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye gerçekleştiriyor.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyareti için KKTC’ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve heyeti gün boyu temaslarda bulunacak. Şentop ve beraberindeki milletvekilleri, özel uçak "ANA" ile 10.15’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. TBMM heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tümgeneral Tevfik Algan Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Mesut Genç ve diğer yetkililer karşıladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün sırasıyla Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret edecek. Şentop, daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek ve ardından Boğaz Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirecek.
TBMM Başkanı Şentop’un bugün akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.

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