-
-
HABER
-
Politika
-
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı
POLİTİKA
HABERLERİ
|
30.12.2019 17:24 |
Son Güncelleme
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı