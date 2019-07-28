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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'a geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'a geldi

ULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret için Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a geldi.

Şentop, havalimanında, Moğolistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Moğolistan Parlamentosu Güvenlik ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazkal ve öteki yetkililer tarafından karşılandı.

Yerel kıyafetli bir genç kız, Şentop'a süt ikram etti.

Şentop'a, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve milletvekilleri eşlik ediyor.

Mustafa Şentop, ziyareti kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.

Şentop, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım ve yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenlerine katılacak.

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