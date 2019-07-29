TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa ortalarından Japonya'ya da kadar uzanan hat üzerinde ortak kökene dayanan, aynı dilleri konuşan milletler bulunduğunu belirterek, "Bu ülkeler arasında parlamenter asamble oluşturma yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız." dedi.

Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan Şentop, temaslarına, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşerek başladı.

Zandanshatar, Şentop’u törenle karşıladı.

Heyetler arası görüşmenin başında Şentop, Moğolistan Parlamentosunun adındaki "khural" kelimesinin, ortak tarihin ve kültürel birikimin güzel bir göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye’de de bunun "kurul" olarak kullanıldığını aktardı.

"Tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri'ne ev sahipliği yapan Moğolistan, ata yurdumuzdur." diyen Şentop, "Bu nedenle Moğolistan’ın milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Başkentlerimiz Ankara ile Ulanbator’un kardeş şehir olmaları ve Moğolistan’ın 2011 yılında kabul ettiği Dış Politika Konsepti’nde Türkiye'yi üçüncü komşu ilan etmesi de bu durumun en güzel göstergeleridir." ifadesini kullandı.