TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin de geçen yıl sağlanan mutabakat çerçevesinde daha yoğun olacağını söyleyen Şentop, karşılıklı turistik ziyaretlerde vizesiz kalış süresini her altı ay için 30 günden 90 güne çıkartılması önerisinde bulundu.

Şentop, Türkiye Maarif Vakfının, bu yapının elindeki okullarını devralacak her çözüme destek vereceğini ifade etti.

-Ortak açıklama

İki parlamento başkanı, heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüştü.

Sonrasında her iki Parlamento Başkanı ortak açıklama yaptı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılında, Moğolistan'da bulunmaktan onur duyduğunu vurgulayan Şentop, "Her ne kadar ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılını kutluyor olsak da milletlerimiz arasındaki ilişki binlerce yıllıktır." dedi.

"Bu ortak tarih ve atalarımızın bize bıraktıkları mirasın üzerinde geliştireceğimiz dostluk ve ilişkiler, her türlü zorluğu aşacaktır." ifadesini kullanan Şentop, "Bize düşen bu tarihi birikimden istifadeyle her alandaki ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaktadır. Her iki ülke hükümetlerinde de bu yönde ortak bir irade mevcuttur." diye konuştu.

Ekonomik alandaki ilişkilerin, diğer alanlardaki ilişkilerin gerisinde kaldığını belirten Şentop, "Ekonomik ilişkilerimizi en kısa zamanda 100 milyon dolarla ifade edilecek boyuta çıkarmaya ve ikili ilişkilerimizin lokomotifi haline getirmeye kararlıyız. Bu irademizin Moğol Hükümetince de paylaşıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.