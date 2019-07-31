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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan’dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan’dan ayrıldı

ULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Moğolistan’dan ayrıldı.

Şentop, Moğolistan ziyaretinin son gününde, TİKA Ulanbator Koordinasyon Ofisinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı, ardından yapımı devam eden Ulanbator Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Moğolistan'daki temaslarını tamamlayan Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Ulanbator Havalimanı'ndan, Moğolistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Moğolistan Parlamentosu Güvenlik ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazkal ve diğer yetkililer uğurladı.

Şentop’a, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Şentop Moğolistan

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