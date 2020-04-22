TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı.

Şentop mesajında TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin istikbalini tayin etme irade ve inancının bir neticesi olarak açıldığını kaydederek, “İşgalci ve istilacı düşmanlarımıza karşı bağımsızlık ve hürriyet meşalemizi yakan TBMM, bu yıl açılışının 100’üncü yılına erişti. Milletçe TBMM’nin açılışını bugüne kadar alanlarda, meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu yıl yüreğimiz buruk. Covid-19 virüsü salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz” dedi.

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