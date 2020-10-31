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  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA

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