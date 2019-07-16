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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSAT’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi hainlerin saldırısına uğrayan TÜRKSAT’ı ziyaret etti.TBMM Başkanı Şentop’u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ve TÜRKSAT personeli karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi hainlerin saldırısına uğrayan TÜRKSAT’ı ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop’u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ve TÜRKSAT personeli karşıladı. Girişte bulunan şehitlik anıtı önünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından TÜRKSAT Genel Müdürü Şen, Başkan Şentop’a o gece TÜRKSAT’ta yaşananları anlatarak fotoğraf sergisini gezdirdi.
Başkan Şentop ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT uyduları üzerindeki TV yayınlarını kesmek için F-16’lar tarafından bombalanan bir binanın müze haline getirilmiş kalan bir kısmını ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
15 Temmuz hain darbe girişimi teşebbüsünü hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu darbe girişiminin hedeflerinden birisi stratejik olarak TÜRKSAT olmuştu. Çünkü onlar planladıkları şeyleri gerçekleştirebilmek için bütün darbelerde de hep böyle olmuştur. Daha önceki darbelerde radyolar televizyonlar ele geçirilmiş. TÜRKSAT da bunların hepsinin kontrol edilebileceği stratejik bir yer olarak düşünülmüş hainler tarafından. Fakat burada görev yapan kahraman kardeşlerimiz tarafından böyle bir hedefe ulaşamamışlardır. 2 şehidimiz var Ali Karslı ve Ahmet Özsoy kardeşlerimiz. Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, evlatlarına sabırlar niyaz ediyorum” dedi.

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