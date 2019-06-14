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TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Yargı reformunun meclisten ne zaman geçeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum” dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 13.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

Yargı reformunun meclisten ne zaman geçeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 13. yüzyılın büyük mühendisi Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni ziyaret etti. Sergideki tüm eserleri tek tek inceleyen Şentop, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum”
Yargı reformunun meclisten ne zaman geçirileceğine ilişkin soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs tarihinde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıkladı. Bu bir çok konuda, özellikle temek haklarla ilgili, ifade hürriyetiyle ilgili konu başta olmak üzere, yargının hızlı işleyişiyle ilgili konular olmak üzere, bir çok çözümleri de içeren bir belgeydi. Bunların bir kısmı bakanlığımızın yapacağı düzenlemelerle işleyebilecek şeyler. Bir kısmı ise kanun düzenlemesi gerektiriyor. Meclis Normal olarak 1 Temmuz’da tatile giriyor. 1 Ekim’e kadar. Ben 2011 yılından beri meclisteyim. Hiçbir zaman 1 Temmuz’da tatile girdiğini görmedim. Mutlaka Temmuz ayında çalışır. Yoğunluğa göre Ağustos’ta çalışır. Bazen de Eylül’de daha erken çalışmaya başlar. Dolayısıyla ben Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili, aciliyeti olan hususlarla ilgili meclisin çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Partilerin uzlaşabileceği, üzerinde anlaşabileceği bir metin olması lazım”
Yargı reformu paketi içerisinde infaz yayasının görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Şentop, “Onunla ilgili tabi bir çalışma yapmak lazım. Milliyetçi hareket Partisi’nin (MHP) sunmuş olduğu bir teklif var. Şu anda komisyonda. Fakat bu konuda bir çalışma yapıp, partilerin uzlaşabileceği, üzerinde anlaşabileceği bir metin olması lazım. Zaman zaman çalışılıyor. Fakat ne zaman gelebilir onu bilmiyorum” dedi.
Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nin de çok önemli olduğunu ifade eden Şentop, “Cezeri, 13. yüzyılın başlarında teknolojinin birçok alanında gelişmiş ilk eserleri yapan, çizimlerini yapan, formüllerini yazan bir büyük alim. Onun kitaplarında bahsetmiş olduğu, formüllerini vermiş olduğu eserlerin burada çalışan modelleri var. Bu bakımdan bilhassa görülmesi gerekir. Tüm öğrencilerimizi de bu müzeyi görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

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