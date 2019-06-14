TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

Yargı reformunun meclisten ne zaman geçeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 13. yüzyılın büyük mühendisi Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni ziyaret etti. Sergideki tüm eserleri tek tek inceleyen Şentop, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere meclisin çalışacağını düşünüyorum”

Yargı reformunun meclisten ne zaman geçirileceğine ilişkin soruya cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs tarihinde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıkladı. Bu bir çok konuda, özellikle temek haklarla ilgili, ifade hürriyetiyle ilgili konu başta olmak üzere, yargının hızlı işleyişiyle ilgili konular olmak üzere, bir çok çözümleri de içeren bir belgeydi. Bunların bir kısmı bakanlığımızın yapacağı düzenlemelerle işleyebilecek şeyler. Bir kısmı ise kanun düzenlemesi gerektiriyor. Meclis Normal olarak 1 Temmuz’da tatile giriyor. 1 Ekim’e kadar. Ben 2011 yılından beri meclisteyim. Hiçbir zaman 1 Temmuz’da tatile girdiğini görmedim. Mutlaka Temmuz ayında çalışır. Yoğunluğa göre Ağustos’ta çalışır. Bazen de Eylül’de daha erken çalışmaya başlar. Dolayısıyla ben Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili, aciliyeti olan hususlarla ilgili meclisin çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.