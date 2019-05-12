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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 03:27 | Son Güncelleme

Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.TBMM Başkanı Şentop, mesajında “Karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkatlerinden nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız kıymetli varlıklarımızdır.

Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, mesajında “Karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkatlerinden nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız kıymetli varlıklarımızdır. Milli kültürümüzde ve medeniyetimizde anne sevgisi en kıymetli değerlerimizdendir. Nitekim inancımıza göre cennet annelerin ayakları altındadır. Şurası açıktır ki, sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evladını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir” ifadelerini kullandı.
Şentop, mesajında “Anneler günü vesilesiyle bilhassa şehit annelerini minnet, şükran ve saygıyla selamlıyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum. Vatanımızın selameti için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin yadigarı annelerimiz bizim en büyük emanetimizdir ve aziz milletimiz bu emaneti en deruni hislerle bağrına basmaktadır” ifadelerine de yer verdi.
Şentop, mesajını şöyle sürdürdü:
“Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dahil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Gününün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır. Artık aramızda olmayan bütün annelere rahmet, yetimliği hiç bitmeyen evlatlarına da sabır diliyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyor, bütün annelerin evlatlarıyla mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”

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