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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 08:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.TBMM Başkanı Şentop mesajında, "Bugün, asil milletimizin iradesine ve Büyük Türkiye’mizin istiklâl mücadelesine dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 99.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop mesajında, "Bugün, asil milletimizin iradesine ve Büyük Türkiye’mizin istiklâl mücadelesine dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 99. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yüce Meclisimizin 99. kuruluş yıldönümü ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Şentop şöyle devam etti:
"Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, Millî Mücadelenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, devraldığı istiklâl, hürriyet ve millî irade mirâsını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşımaktadır.
Kuruluşunun 99. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zirâ Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkânı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir.
23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Açıktır ki, çocuklarımızı ve gençlerimizi millî ve manevi değerlerimizle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklâl ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu yüzden, milletin ve vatanın istikbâli olan çocuklarımızı daima bir kıymet olarak hayatımızın, gelecek planlarımızın en hayatî kısmına yerleştirmeliyiz.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. Yıldönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, Millî Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemâl ve Birinci Meclis’te kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz başta olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan; vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal darbe girişimine karşı dururken makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evlâdını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum."

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