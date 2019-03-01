HABER

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çorlu’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ’a yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’ne ait DAP uçağıyla Çorlu Havalimanı’na iniş yapan TBMM’nin yeni başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u yalnız bırakmayan hemşehrileri büyük bir sevgi gösterilerinde bulundu. Çorlu Havalimanı’na indikten sonra kendisini apronda bekleyen protokol üyeleri ile selamlaşan ve tören mangasını selamlayan Prof. Dr. Şentop daha sonra alanda bekleyen mehter takımı ve halk oyunları ekibi ile günün anısına fotoğraf çektirdi.
Kendisini karşılamak üzere alana gelen yüzlerce kişinin arasından güçlükle geçen Şentop, daha sonra alanda bulunanlara yönelik kısa bir konuşma yaptı.
Şentop, "Malumunuz geçtiğimiz Pazar günü TBMM’de yapılan seçimde TBMM Başkanı olarak seçildim. Bir Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM Başkanı seçilirken destek veren bütün milletvekillerimize, meclisimize öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii öncesinde bir adaylık süreci de var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli süreçlerden ve çalışmalardan sonra bendenizi uygun buldu, takdir etti. Cumhurbaşkanımıza da bana ama benim şahsımda Trakya’ya, Tekirdağ’a Rumeli’ye göstermiş olduğu bu teveccüh için de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.
Hep beraber olacağız, Tekirdağ’da her zaman çarşıda, sokakta, esnafımızla beraber arkadaşlarımızla beraber mümkün olduğu kadar. Bilhassa hafta sonları cumartesi, pazar, pazartesi memleketimde olacağım. Belki hatta Tekirdağ ile beraber Kırklareli’nde, Edirne’de, gerekirse arkadaşlarımız var. Bulgaristan’da, Batı Trakya’da Makedonya’da oralarla da hep beraber olacağız. Dualarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Cenabı Hak milletimize karşı bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün büyüklerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza karşı bizi mahcup etmesin. Hep beraber dua edelim. Daha çok görüşeceğiz. Teveccühünüz, alakanız bu soğukta buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Özhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşününÖzhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün
AK Parti'li Ünal: Seçimden sonra dolar 5'in de altına düşecekAK Parti'li Ünal: Seçimden sonra dolar 5'in de altına düşecek

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.