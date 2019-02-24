TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop görevi devraldı

TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop’a devretti.

TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop’a devretti. Şentop, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, TBMM’nin tarihi yükünün ağır olduğunu belirterek, “Bütün milletvekili arkadaşlarımızın, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Adan ise, Türkiye’nin daha güçlü olacağını söyleyerek, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir demokrasi örneği sergilemişlerdir. Parlamentomuza teşekkür ediyoruz, gayet güzel vakur içinde seçimi tamamlamışlardır” ifadelerini kullandı.

