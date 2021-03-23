TBMM Başkanı Şentop: 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu söyledi. TRT Haber'e konuşan Şentop "TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo" diye konuştu.

Şentop, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Dünyada da Avrupa'da da siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar var" diyen Şentop "Kapatma davası bizim hukuk sistemimizde var olan ve siyasi partilerin uyması gereken esasları ihlal ettiğinde devreye giren bir yöntem" diye konuştu.

"Siyasi partiler, Anayasa ve Siyasi Partiler kanunlarında olan ölçülere uygun olarak siyaset yapmalıdır" diyen Şentop "Hukuk sistemine göre kazanılmış bir statü varsa bunun işleyişiyle ilgili olan kurallara da uyacaksınız" dedi.

Bir gazetecinin, "Şu anda Meclis'te 16 sandalye boş, 14 daha eklenirse yüzde 5 oluyor ve ara seçim gerekiyor. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Fezlekeler ve siyasi yasaklar ile ilgili böyle bir ihtimal doğuyor" sözlerine, "Teorik olarak var. Fezlekeler üzerinden bu kadar kısa zamanda böyle bir sonuç ortaya çıkacağına, bu kadar sayıya ulaşacağına pek ihtimal vermiyorum" yanıtını verdi. HDP'nin kapatılması ve milletvekillerine siyaset yasağı getirilmesi halinde ise bu durumun ortaya çıkabileceğini belirtti.