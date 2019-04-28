TBMM Başkanı Şentop 15. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşmalarına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da düzenlenen 15. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşmalarına katıldı. Şentop, “İlim Yayma Cemiyeti, tabiri caizse milletin o tarih boyunca oluşan ve ortaya çıkan bir mayasıdır” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti ve Vefa Derneğinin düzenlediği 15. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşmalarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve vakıf görevlileri katıldı. İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdunda düzenlenen programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin geçmiş tarihi hakkında yaşanan olaylara değindi. Şentop, “Bizim milletimizin tarihinde çok büyük iki noktası var. Bunlardan birisi dokuzuncu yüzyıldan İslamiyet’in kabulüyle ilgili bir dönem. Tabi o dönemler İslam Medeniyetinin aslında başlangıç dönemi. Milletimiz bu döneme medeniyetin kuruluş dönemine kurucu olarak da dahil olmuştur. Önemli bir değişim coğrafyayı değiştirmişiz. Her türlü adetlerimizi, örfümüzü, dünyaya bakış açımızı değiştirmişiz. Temel paradigmalarımızı yeniden kurmuşuz. İkinci büyük değişim, dönüşüm dönemimizde 19. yüzyıl. Tırnak içinde batılılaşmayı bir devlet politikası olarak benimsediğimiz bir dönem. Çeşitli yoğunluklar o yıllarda bugünlere kadar devam eden bir süreç. Başlangıçta devletin bir temel politikası aslında sosyal bir tabanı olmayan siyasi hareket. Zaman zaman yavaş zaman zaman hızlı ama devlet eliyle kurulmuş Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren bir politika olarak benimsenmiş. Bu süreç içerisinde devletle yakınlaşmış, bütünleşmiş bir sosyal taban oluşmuş ama bu hareket millettin değerleri ile bütünleşmiş bir hareket olmamıştır” dedi.