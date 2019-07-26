TBMM Başkanı Şentop 27. yasama yılı 2. dönemi değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Yeni sistem parlamentoya yasamada da, denetimde de daha fazla imkan veriyor” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 27. Yasama yılı 2. Dönemi değerlendirmek üzere gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri ve muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, Meclis’in çalışmalarını değerlendirerek, Meclis’te bir konuyla ilgili çok sayıda soru önergesinin verilebildiğini ifade etti. Şentop, araştırma önergesi kabul edildiğinde konuyla ilgili önergelerin hepsinin kabul edildiğini söyledi.

Parlamenter sistem

Başkan Şentop, parlamenter sistemde bir hükümet kurulmuşsa, bu hükümet güvenoyu aldığını kaydederek, hükümetin arkasında parlamento çoğunluğunun olduğunu ifade etti. Şentop, “Parlamento çoğunluğu yasama yaparken, hükümetten bağımsız hareket edebilir mi? Bu pek mümkün değil. Denetimde hareket edebilir mi? Güvenoyu veriş, Parlamento çoğunluğu hükümetin arkasında, güvenoyu verdiği Bakanları düşürerek mi denetler, başarısız olan Bakanı Başbakan ile görüşerek, değiştirilmesi suretiyle mi halleder. Parlamenter sistemde Türkiye’de 484 gensoru verilmiş, bunların sadece dördü sonuç almış. Koalisyon hükümetleri döneminde, hükümetin sona ereceği, ortaklar ardasında anlaşmazlıkların çıktığı dönemlerde olmuştur. Bu mekanizmalar Parlamenter sistem içerisinde işlemekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.