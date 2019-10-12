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TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi konulu 3.

Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans sırasında Barış Pınarı Harekatı’na da değinildiğini belirtti. Şentop, "Türkiye’nin Suriye’deki krizden kaynaklanan ulusal güvenlik kaygıları tanınmak durumundadır. Terörizmin her türüyle hukuka uygun bir biçimde mücadele gerektiğinin altını çiziyoruz. Suriye’deki çatışmaya askeri çözüm olamayacağı kanaatimizi vurguluyor ve siyasi bir çözüme ulaşma yönündeki uluslararası çabalara desteğimizi ifade ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getiren açıklamaları memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

TBMM’nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans sırasında Barış Pınarı Harekatı’na da değinildiğini belirtti. Şentop, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Terörle mücadele bağlamında Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na da konferans sırasında değinilmiş ve konunun başkanlık açıklamasında yer almasında mutabık kalınmıştır. Buna göre şunları ifade etmek mümkündür: ’Türkiye’nin Suriye’deki krizden kaynaklanan ulusal güvenlik kaygıları tanınmak durumundadır. Terörizmin her türüyle hukuka uygun bir biçimde mücadele gerektiğinin altını çiziyoruz. Suriye’deki çatışmaya askeri çözüm olamayacağı kanaatimizi vurguluyor ve siyasi bir çözüme ulaşma yönündeki uluslararası çabalara desteğimizi ifade ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getiren açıklamaları memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca bir anayasa komisyonu kurulmasının yaşayabilir ve sürekliliği olan Suriyelilerin yönettiği, Suriyelilerin sahiplendiği BM’nin kolaylaştırıcı olduğu, BM güvenlik konseyinin 2254 sayılı kararı ve Suriye halkının meşru beklentileriyle uyumlu bir siyasi çözüme götürecek olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer taraftan terörizmin barış ve istikrara yönelik oluşturduğu tehdit ışığında dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmaların barışçı yollarla çözümüne verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak isteriz."

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