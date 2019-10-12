TBMM Başkanı Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi

Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans sırasında Barış Pınarı Harekatı’na da değinildiğini belirtti. Şentop, "Türkiye’nin Suriye’deki krizden kaynaklanan ulusal güvenlik kaygıları tanınmak durumundadır. Terörizmin her türüyle hukuka uygun bir biçimde mücadele gerektiğinin altını çiziyoruz. Suriye’deki çatışmaya askeri çözüm olamayacağı kanaatimizi vurguluyor ve siyasi bir çözüme ulaşma yönündeki uluslararası çabalara desteğimizi ifade ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getiren açıklamaları memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

TBMM’nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans sırasında Barış Pınarı Harekatı’na da değinildiğini belirtti. Şentop, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: