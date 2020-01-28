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TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur"
TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur"
POLİTİKA
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28.01.2020 22:57 |
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TBMM Başkanı Şentop: "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur"