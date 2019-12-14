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TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosu kararına karşı verilen cevap, parlamento kararıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 00:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosu kararına karşı verilen cevap, parlamento kararıdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na karşı TBMM tarafından verilen cevabın "bildiri" değil, "parlamento kararı" olduğunu belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na karşı TBMM tarafından verilen cevabın hukuki mahiyeti ile ilgili bazı haber sitelerinde "kafa karışıklığı" gördüğünü ifade etti.

TBMM'de bulunan siyasi partilerin bildirisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Mustafa Şentop, "TBMM'ye sevk edilen Başkanlık Tezkeresi oylanmış ve kabul edilmiştir. Böylece bir bildiri değil, bir parlamento kararı ortaya çıkmıştır. ABD Senatosunun kararı, TBMM kararı ile reddedilmiştir." paylaşımında bulundu.

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ABD Senatosunun Ermeni kararı TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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