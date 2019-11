TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman tanıtım günlerine katıldı

"BU İŞ BİZİM İŞİMİZ ADIYAMAN BİR NUMARA"

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adıyaman'ın simgesi olan çiğ köfteyi Yenikapı'da yapan Sait Usta, iyi bir çiğ köfte yapmanın sırrını ise şu sözlerle anlattı: "İyi ve kaliteli malzemeden tabii bir de ustasından olmalı. İsot, nar ekşisi, zeytinyağı, soğan ve sarımsak ve bulgur gerekli. İyi bir çiğ köfte için soğan sarımsak ve salçayı karıştırıyoruz. Daha sonra bulgura isot, nar ekşisi ve yağı ekliyoruz mükemmel bir köfte oluyor. Ustası 25-30 dakika yoğurur ancak acemisi bir saate yoğurur. Etliyi Urfalılar aldı, etsizi Adıyamanlılar. Urfalılar çocuğu doğurdu biz de büyüttük. Bu iş bizim işimiz Adıyaman bir numara"

"ÖZLEDİĞİMİZ, GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HER ŞEY BURADA"

Adıyamanlı Kemal Gürses ise, "Keyif aldık. Ortam, atmosfer güzel. Bu etkinliğe emek veren abilerimiz, başkanlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu sene gelen esnafların çoğu Adıyaman'dan gelen esnaflar. Bütün ürünler yöremizin ürünleri. Özlediğimiz, görmek istediğimiz her şey burada" dedi

Tanıtım günlerinin devam etmesi temennisinde bulunan Efendi Samsaman, "Devamının gelmesini istiyoruz. Gergerli olarak gurur duyuyorum. Adıyaman'ın her şeyi meşhurdur. Narı, üzümü, cevizi meşhurdur. Çok güzel olmuş. İnşallah devamı gelirö diye konuştu.

Adıyamanlı Hasan Demirci de, "Çok mutlu olduk. İmkanı olup gidemeyenler için ayaklarımıza geldi. Adıyaman'a gitmiş gibi olduk. İnşallah böyle faaliyetler İstanbul'da hep olur. Gidemeyen insanlar için çok iyi olur" ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAF)