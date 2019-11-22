HABER

TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman tanıtım günlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:58 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ-Güven USTA/ İSTANBUL, DHA -  ADIYAMAN Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı.

Elif YAVUZ-Güven USTA/ İSTANBUL, DHA - ADIYAMAN Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı. Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler sergilendi. Çiğ köfteden, pekmeze, isottan, duta kadar pek çok yöresel lezzetler İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Tanıtım günlerine katılan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "İnşallah burada stant açan, alışveriş yapan, tanıtıma gelen herkes mutlu olur, mutlu ayrılır. İstanbul, ekonomi ve sosyal hareketin en yoğun olduğu şehrimizdir. Sekiz bin yıllık tarihi olan bu şehir tarihin kültürün ve ticaretin merkezidir. Ekonominin yüzde 40'ı İstanbul'da hareket halindedir. Bu hafta Adıyamanlıların hasret giderme haftası. Yenikapı, özlemlerin hasretlerin giderilmesine şahit olacaktır. Gitmeyen, gezmeyen varsa 2020 tatil programına mutlaka eklesin" diye konuştu.

"BİZİ TEHDİT EDENLERİN GÜVENDİKLERİ DAĞLARA KAR YAĞDIRACAK GÜÇTEYİZ"
Şentop, "Millet olarak zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Millet olarak bizim gibi tarihe mührünü vurmuş ülkeler için bu gayet normaldir. Haset eden, hasmane tutum içerisinde olan çok fazla. Onlar bazen PKK/PYD, bazen PKK, bazen DEAŞ gibi kisveyle saldırmaktadır. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bugün tarihte kurduğumuz bütün devletlerden daha güçlü bir durumdayız. İnsanlığın vicdanını sesine sözcülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye sınırlarından bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz. Amerika paramızla aldığımız S400 füzelerini kurmamızı istemiyor. Yapımına ortak olduğumuz F-35 uçaklarını vermeyeceğini söylüyor. Bizi ekonomik yaptırımlarla tahdit ediyor. Resmen sabır testinden geçiyoruz. Ama hepsinin Allah'ın izniyle atlatacağız" diye konuştu.
Programın ardından tanıtım günlerinin açılışını temsil eden kurdele kesimi yapıldı. Ardından Mustafa Şentop'a, Adıyaman halısı hediye edildi.

"BU İŞ BİZİM İŞİMİZ ADIYAMAN BİR NUMARA"
Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adıyaman'ın simgesi olan çiğ köfteyi Yenikapı'da yapan Sait Usta, iyi bir çiğ köfte yapmanın sırrını ise şu sözlerle anlattı: "İyi ve kaliteli malzemeden tabii bir de ustasından olmalı. İsot, nar ekşisi, zeytinyağı, soğan ve sarımsak ve bulgur gerekli. İyi bir çiğ köfte için soğan sarımsak ve salçayı karıştırıyoruz. Daha sonra bulgura isot, nar ekşisi ve yağı ekliyoruz mükemmel bir köfte oluyor. Ustası 25-30 dakika yoğurur ancak acemisi bir saate yoğurur. Etliyi Urfalılar aldı, etsizi Adıyamanlılar. Urfalılar çocuğu doğurdu biz de büyüttük. Bu iş bizim işimiz Adıyaman bir numara"

"ÖZLEDİĞİMİZ, GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HER ŞEY BURADA"
Adıyamanlı Kemal Gürses ise, "Keyif aldık. Ortam, atmosfer güzel. Bu etkinliğe emek veren abilerimiz, başkanlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu sene gelen esnafların çoğu Adıyaman'dan gelen esnaflar. Bütün ürünler yöremizin ürünleri. Özlediğimiz, görmek istediğimiz her şey burada" dedi
Tanıtım günlerinin devam etmesi temennisinde bulunan Efendi Samsaman, "Devamının gelmesini istiyoruz. Gergerli olarak gurur duyuyorum. Adıyaman'ın her şeyi meşhurdur. Narı, üzümü, cevizi meşhurdur. Çok güzel olmuş. İnşallah devamı gelirö diye konuştu.
Adıyamanlı Hasan Demirci de, "Çok mutlu olduk. İmkanı olup gidemeyenler için ayaklarımıza geldi. Adıyaman'a gitmiş gibi olduk. İnşallah böyle faaliyetler İstanbul'da hep olur. Gidemeyen insanlar için çok iyi olur" ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıTIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.