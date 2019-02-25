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TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Levent Gök, Mithat Sancar ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'e gelen Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşuna bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Anıtkabir'e ziyaret

Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem Başkanlık Divanının yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız.
Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz 'eserinizi' hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz.
Milli iradeden aldığımız güçle devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Şentop, engelli kızıyla Anıtkabir'e gelen bir babayla da sohbet etti, kızın sağlığı hakkında bilgi aldı.
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