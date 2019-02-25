TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM'nin 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasının ardından dün yapılan seçimle TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, 27'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Şentop'un, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Şentop, şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem Başkanlık Divanının yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz 'eserinizi' hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz. Milli iradeden aldığımız güçle devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Görüntü Dökümü:

-Anıtkabir ziyareti

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu, İstiklal Marşı

-Anıtkabir Özel Defterini imzalaması

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

