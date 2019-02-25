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TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

TBMM'nin 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- TBMM'nin 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasının ardından yapılan seçimle TBMM'nin yeni başkanı olan Mustafa Şentop, 27'nci Dönem TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Şentop'un, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM Başkanı Şentop ile beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Şentop, şunları yazdı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem Başkanlık Divanı'nın yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz 'eserinizi' hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz. Milli iradeden aldığımız güçle, devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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