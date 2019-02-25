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TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI
TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. TBMM başkanvekilleri ile idare amirlerinin katıldığı toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatı'na ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı’nın gündemiyle ilgili sunumlar yapılırken, alınan kararlar gözden geçirildi. Divanın gündeminde olan konular değerlendirildi. İdare amirleri de kendi alanları ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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