TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile bir araya geldi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi. Bakü’de resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede Şentop’un ilk ziyaret geleneğini devam ettirdiğini vurgulayan Memmedov, “Ziyaretiniz iki ülke işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok yüksek düzeyde” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,”Temas ve ziyaretimizdeki bu sıcak yaklaşım ilişkilerimizin dünyada benzeri olmayan emsalsiz bir samimiyet içinde yürüdüğünü göstermektedir. Ekonomi, enerji, ulaştırma alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle bölgesel istikrar ve refaha önemli katkı sağlıyor ve ülkelerimizin stratejik değerini arttırıyoruz. 2023’e kadar 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak üzerine daha fazla gayret göstermeliyiz. Döviz kurlarınızdaki geçici dalgalanmaların olumsuz etkilerini azaltmak için ticaretimizde milli paralarımızın kullanımı artırmalıyız” diye konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkinin başka bir örneği yok

Şentop, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Bakü ofisine ziyaret gerçekleştirdi. Mustafa Şentop, ağaç dikiminden sonra TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüştü. Görüşmede Mustafa Şentop’a Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer milletvekilleri eşlik etti.

Programdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, “TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan’a oldu. Cumhurbaşkanlarımızın bu geleneğini bizde devam ettiriyoruz. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki ilişkiler bir kardeşlik, dostluk ilişkisi. Dünyada eşi emsali olmayan iki devlet arasındaki ilişki. Başka bir örneği yok bunun. Genel olarak hem ikili ilişkiler, hem de bölgeyle ilgili melesleler değerlendirildi. Çok verimli geçti. Bizim içinde çok büyük bir memnuniyet. Görüştüğümüz arkadaşlarımızda memnuniyetlerini ifade ettiler. Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin 2018 yılı en parlak, zirve yaptığı bir yıl ilişkilerimizin kapsamı bakımından. İnşallah onu aşacak bir performansı 2019’da ve sonraki yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. Azerbaycan Türkiye ilişkileri her zaman daha gelişerek, ileri doğru devam edecek” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Oktay Asadov tarafından onuruna vereceği yemeğe katıldıktan sonra Bakü’den ayrılacak.

