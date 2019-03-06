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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a ziyaret düzenleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a ziyaret düzenleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Mustafa Şentop’u TBMM Başkanı seçilmesi vesilesiyle kutlayan Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilk üst düzey ziyaretlerin karşılıklı olarak gerçekleşmesinin gelenek haline geldiğini ve iki ülkenin kardeşliği ve dostluğunun açık bir örneği olduğunu belirtti. Aliyev, Bakü’nün geçtiğimiz yıl kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle geçit töreninde Azerbaycan ve Türk askerlerinin omuz omuza yürümesini örnek gösterdi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ortaklığın bugün üst düzeyde olduğunu ve başarıyla geliştiğini belirten Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye’nin üçlü ve dörtlü bölgesel formatlarda gerçekleştirdiği işbirliklerini ifade etti.
Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye tarafından ortaklaşa yürütülen bölgesel projelerin yanı sıra TANAP ve STAR Petrol Rafinerisi gibi büyük ölçekli projeleri hatırlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrıca, Azerbaycan ile Türkiye’nin, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerde yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Seçimden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapmaktan onur duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aliyev’e selamlarını ileten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan ve Türkiye gibi birbiriyle yakın iki ülke olmadığını ve ilişkilerin gelişiminde üst düzey karşılıklı ziyaretlerin önemini vurguladı. Şentop, buna karşılık TANAP, TAP ve STAR Petrol Rafinerisi gibi büyük ölçekli projelerin ülkelere daha da yaklaştığını vurguladı.
Mustafa Şentop, Türkiye’nin her zaman Ermeni-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve uluslararası hukuku, adaleti desteklediğini söyledi.
Azerbaycan’ın bu yıl Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlan Şentop, Türkiye’nin Türk Konseyi, TürkPA, TÜRKSOY, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ve diğer kurumlarda başarıyla işbirliği yaptığını söyledi.

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