HABER

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüştü.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis binasında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis binasında bir araya geldi. Şentop ve Asadov arasında baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleşti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini vurgulayan Oktay Asadov, ”Ülkelerimiz arasında ticaretimiz 2.6 milyardı. Bizim karşımıza Cumhurbaşkanlarımız bu rakamların 10 milyar olmasını karşımıza hedef olarak koydular. Gerçekleştirdiğimiz Güney Gaz Koridoru, TANAP projesi gelecekte Avrupa’nın enerji haritasını değişme kapasitesi olan projelerdir. Türkiye ve Azerbaycan parlamenterleri birçok uluslararası teşkilatlara üyeler. Bütün uluslararası platformlarda bizim parlamenterimiz birlikte hareket ediyorlar. İlişkilerimizin sizin döneminizde de gelişeceğini arzuluyorum” ifadelerini kullandı.
Kısa bir süre önce dostluk grubunun Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini vurgulayan Şentop, “Bütün bu temaslar ülkelerimiz arasında kardeşlik ve dostane ilişki temelindeki münasebetlerimizin devamını, gücünü göstermektedir. Sadece ziyaretlerle değil, parlamentolarımız arasındaki komisyonlar arasında istişare mekanizmaları oluşturulması, bölgesel ve uluslararası parlamenterler platformdaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile de ilişkilerimizi daha da kuvvetli hale getirebiliriz. Bölgesel ve uluslararası platformda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunun korunmasına da önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir milletvekili heyetinin Azerbaycan’ı ziyaret etmesinde de fayda görüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının moral anlamında Azerbaycan’ın somut desteği çok önemlidir” diye konuştu.
FETÖ ile ilgili Azerbaycan’ın aldığı önlemleri takdir ettikleri vurgulayan Şentop, ”FETÖ terör örgütüyle bağlantı yayın organlarının kara propagandalarının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.com’un bu yöndeki çalışmaları üzüntüyle karşılanıyor. Bunun kapatılması yönünde belki bir tavır alınabilir. Yurt dışındaki FETÖ’yle bağlantılı okulları devralma ve eğitim işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı’ndan heyetler Azerbaycan’ı birçok kes ziyaret etmişlerdir. 2018’den Azerbaycan Eğitim bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edilen Türkiye Maarif Vakfı heyeti Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında mutabakat zaptı taslağını tebliğ etmişlerdir. Bunun da bir an önce imzalanması, kayıt altına alınması yararı olacaktır” dedi.
Şentop, Bakü temasları kapsamında Başbakan Nevruz Memmedov’la görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağızÇavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız
Genç'te CHP yönetimi istifa ettiGenç'te CHP yönetimi istifa etti

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.