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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurulu için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakü temasları kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.
Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşmelerde bulunacak ve şehitlikleri ziyaret edecek.

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