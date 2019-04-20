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TBMM Başkanı Şentop Bağdat’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak’a Komşu Ülkeler Parlamentolararası Konferansı’na katılmak üzere bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye katılacak olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin Halbusi tarafından karşılandığı duyuruldu.

TBMM Başkanı Şentop Bağdat’ta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak’a Komşu Ülkeler Parlamentolararası Konferansı’na katılmak üzere bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.
Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye katılacak olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin Halbusi tarafından karşılandığı duyuruldu. Açıklamada zirveye katılan Türk heyetini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Irak Meclis Başkanının iki kardeş ülke ve halkları arasındaki ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.
Irak’ta güvenliğin sağlanması, terörle mücadele, bölge ülkeleri ile işbirliği, Irak’ın bütünlüğü, ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı zirvede TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da konuşma yapması bekleniyor.

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