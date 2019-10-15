HABER

TBMM Başkanı Şentop: “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor” dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’da süren PAB toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’da süren PAB toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede iki ilke arasındaki ilişkiler ele alınırken Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko, Rusya ve Türkiye’nin ikili ve uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği sergilediğini vurguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’nda dün Fransa’nın Türkiye’yi ve Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan önergesine karşı Türkiye’nin karşı önergesine Rusya’nın destek vermesi nedeniyle memnuniyetini iletti.
Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de atıf yaptığı Adana Anlaşmasını ve Suriye ile Fransa’nın sorumluluklarını dile getirdi. Şentop, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bunun için çaba harcıyor. Esasen bu operasyon Türkiye’ye yönelik terör tehdidini hedef almakla beraber; bölge barışı ve huzuru için de önemli. Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Matviyenko ise Türkiye’nin politikalarına destek verdiklerini belirterek, “Kimse Türkiye terörle mücadele etmiyor diyemez. Sınırın yanı başında olan da milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye’dir. Binlerce kilometre öteden gelenler bu bölgenin dinamiklerini bilemez. Biz Fransa’nın önergesine karşı da Türkiye’nin duruşunu hakkı gördüğümüz için Türkiye’nin arkasında durduk” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop görüşmede Matviyenkoyu gelecek yıl yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ederek pazı alanlarda ortak kutlama etkinlikleri düzenleyebileceklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop: “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor”

TBMM Başkanı Şentop: “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor”

TBMM Başkanı Şentop: “Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor”

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur DönemiOsmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme!

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.