TBMM Başkanı Şentop: Batıda zehirli bir iklim var

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının vahşet olduğunu belirterek, "Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen Naip Mahallesi'nde tam donanımlı ve Türkiye'de bir ilk olan tohum klonlama merkezi Tarımsal Bioteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Yeni Zelanda'da camide düzenlenen 50 kişinin hayatı kaybettiği terör saldırısına değinen Şentop, şunları söyledi:

"Cuma günü Yeni Zelanda'da çok vahim, belki uzun yıllardır benzerini görmediğimiz bir vahşetle, menfur bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Camide Cuma namazını kılmak için toplanan Müslüman kardeşlerimizin üzerine bir ırkçı İslam düşmanı, İslamofobi diyor batılılar. İslam düşmanı hislerle duygularla yetişmiş birisi, bir saldırı düzenledi o masum insanlardan 50 kişiyi, bugün 50'ye ulaştı sayı katletti, şehit etti, bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Ben öncelikle orada vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da cenabı haktan acil şifalar diliyorum. Tabi bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yansıdı, koyuldu önümüze. Bunlar içerisinde çok dikkat çekici olan bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman 2'nci Viyana kuşatmasına kadar bazı bilgiler vesaire Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren, bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var. Daha açıkça bunu söylüyor. Türkler ne arıyorlar diyor, boğazların batısında, boğazların doğusuna çekilsinler diyor. Orada istedikleri gibi yaşayabilirler diyen bir adam. Bunları da biraz tarihi bir arka plana işte daha önce burasının adı İstanbul'un Konstantinapol'dü falan diyor. Ne zaman işte olmuş 600-700 sene önce. İyi de bu adam kim? Bu adam İskoçyalı, Avustralya vatandaşı, Yeni Zelanda'da katliam yapıyor. Sen Yeni Zelanda'da ne arıyorsun? Dimi, Avustralya'da ne arıyorsun? Ne münasebetle oraya gittin sen? Senin babaların, ataların oraya gitti. Orasının yerlisi değilsin, İskoçyalı olduğunu söylüyorlar. Niye, işte bir sömürgeci olarak Avustralya'ya gidiyor, gidenlerin neslinden, çocuklarından birileri bunlar. Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda."