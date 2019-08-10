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TBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Prof.

TBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'da

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Tekirdağ'a gelerek, yapımı süren yeni emniyet müdürlüğü binasında incelemede bulundu.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a geldi. Şentop, Tekirdağ'da Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkiindeki 36 metrekarelik alanda yapımına 2018 yılında başlanan yeni emniyet müdürlüğü bina inşaatını gezdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, incelemede Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve partililer eşlik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası, inşallah ihaledeki süresinden önce bitirilecek. İnşaat bir hayli hızlı devam ediyor. Bu neden ile hem çalışan arkadaşları, hem müteahhit firmayı tebrik ediyorum. İnşallah 10 Nisan'da açılış yaparız diye ümit ediyoruz. Şu anki eski emniyet müdürlüğü binamızın bir takım sıkıntıları var. Hem artık yeterli gelmiyor, hem de depreme dayanıklılık bakımından sıkıntıları var. Bu neden ile biran önce emniyet personelimizin oradan taşınması ve buraya yerleşmesi gerekiyor. Bu bina aynı zaman da bölgedeki en büyük kamu binası olacak. Ben bu çalışmayı akından takip eden İl Emniyet müdürümüze, Valimize, müteahhit firmaya ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bina Tekirdağ'ımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlayacak bir bina olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'daTBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'daTBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'daTBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'da

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