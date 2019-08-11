TBMM Başkanı Şentop: Bayramlar, barışın hakim olacağı iklim sunuyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, Kurban Bayramı’nda 4 gün bir süre için barışı, huzuru, sevinci, mutluluğun hakim olacağı bir iklimi bizlere sunuyor” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı’nı memleketi Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Eski Camii’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Şentop, “Bugün Kurban Bayramı, milletçe büyük bir mutluluk, sevinç içerisindeyiz. Tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Tabi bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, Kurban Bayramı’nda 4 gün bir süre için barışı, huzuru, sevinci, mutluluğun hakim olacağı bir iklim bizlere sunuyor. Ama bunun daimi olması bu dünyada barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramların vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Şentop, “Buradan şunu da belirtelim, bayramlarda çok büyük bir toplumsal hareketlenme var ziyaretler vesaire için, trafik kurallarına riayet edilmesi çok önemli, bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara da riayet edelim vatandaşlarımıza çağırımdır” dedi.