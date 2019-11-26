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TBMM Başkanı Şentop, Bilginer'i tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde, 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik etti.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde, 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik etti.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik ederek, "47'nci Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan değerli sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum. Kendisinin emeği ve her defasında hepimizi etkileyen performansı bu ödülleri fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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