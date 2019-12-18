TBMM Başkanı Şentop, "BM Güvenlik Konseyi gibi küresel örgütler, bölgesel sorunlara bölge ülkelerinin gözüyle bakamayan bir düzene dönüşmüştür"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de düzenlenen TÜRKPA 9. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel örgütler, ona hâkim devletlerin, çıkarına çalışan, çifte standarda sahip, bölgesel sorunlara, bölge ülkelerinin gözüyle bakamayan bir düzene dönüşmüştür" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov’un başkanlığında düzenlendi.

Genel Kurul’da konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel örgütler, ona hâkim devletlerin, çıkarına çalışan, çifte standarda sahip, bölgesel sorunlara bölge ülkelerinin gözüyle bakamayan bir düzene dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür” ifadesinde ortaya koyduğu gibi, eski dünya düzeninin, halen Kolonyal sömürge dönemi zihniyetiyle hareket ettiği, bir damla petrolün bir damla kandan daha değerli olduğu düşüncesiyle insan unsurunu göz ardı eden bir yaklaşımla sorunlarımızın çözülemeyeceği ortaya çıkmıştır. Sorunlarımızı yerel ve bölgesel bakış açılarıyla çözmemiz zorunluluk haline gelmiştir. Dünya artık eski dünya değildir. Yeni dünyada hemen hemen herkes, teknolojinin sağladığı imkânlarla paralel olarak birey ölçeğinde dahi uluslararası arenada yerini alabilmektedir. Bunun en doğal sonuçlarından biri de milletlerin temsilcileri parlamenterlerin ve parlamenter yapıların uluslararası alanda varlığını ve etkinliğini her geçen gün arttırmasıdır. Benzer ihtiyaçlardan dolayı kardeş ülkelerle, parlamenterler düzeyinde düzenli olarak bir araya gelebileceğimiz ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretebileceğimiz, birlikte hareket ederek tek bilek tek yürek olabileceğimiz, aramızdaki sorunları yine kendimizin barışçı yöntemlerle çözülebileceği, bölge dışından gelecek müdahalelere de birlikte cevap verebileceğimiz bir yapı kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Esasen, Türk dili konuşan devletler arasındaki işbirliği çabaları, güncel bir süreç gibi görünse de bu sürecin fikri kökleri aslında çok daha öncesine uzanmaktadır. TÜRKPA tarihinde ilk defa üye ülkelerin istifadesine sunulmak üzere iki ayrı model kanun hazırlayarak onayınıza sunduk. Azerbaycan Milli Meclisi hukuk uzmanları tarafından hazırlanan “Turizm Model Kanunu” ile TBMM yasama uzmanları tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Model Kanunu’nun” hazırlanmış olması TÜRKPA açısından milat olmuştur” ifadelerini kullandı.

Terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, “Kapasite artırımı, model kanunlar ile dayanışmanın geliştirilmesi, karşı karşıya bulunduğumuz üyelerimizi ilgilendiren Dağlık Karabağ’da olduğu gibi Azerbaycan topraklarının işgali gibi anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümünün desteklenmesi tüm uluslararası forumlarda gündeme getirilmesinin yanı sıra, insanlığa karşı işlenen terör gibi suçlarda da işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyoruz. Türkiye olarak özellikle FETÖ, PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en önemli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ’nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz. En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede bir sonraki model kanun çalışması için seçilen konulardan birinin uluslararası suçlar ile ilgili olmasını da olumlu bulduğumu ifade etmeliyim. Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle sınırımızda yaşanan terör olaylarını önlemeye yönelik Barış Pınarı Harekâtı’na Kardeş ülke devlet başkanlarının Türk Konseyi toplantısı sırasında gösterdiği desteği de hatırlatmak isterim. Bu vesileyle Türk Konseyine katılma kararı alan Kardeş Özbekistan’ı bu kararı nedeniyle bir kez daha kutluyorum. Türk Konseyi, Türk Dünyası dünden daha güçlü olmuştur, yarın diğer kardeşlerimizin katılımı ve desteğiyle daha da güçlenecektir. Sayın Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva Başkanlığındaki heyeti aramızda görmekten TÜRKPA olarak memnun olduk” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis başkanı ve heyetinin katılımlarından dolayı memnuniyetini bildiren Mustafa Şentop, “Önümüzdeki dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Asadov’a başarı dileklerimi sunuyorum. Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını kutlayacağız. Dostluğumuzun göstergesi olarak her birinizin gelecek yıl 23 Nisan’da yapacağımız törenlere katılmanızdan büyük mutluluk duyacağımı özellikle belirtmek isterim. Genel Kurulun başarı ile sonuçlanmasını diliyorum” dedi.

TÜRKPA 9’uncu Genel Kurulu’nun gündeminde, TÜRKPA Daimi Komisyonları toplantılarının raporları ve önerileri, örnek yasaların kabulü, Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki Uluslararası Gözlemci Misyonu raporunun yanı sıra yasal belgelerin kabulü yer alıyor.

Genel kurul sonunda Bakü Deklarasyonu kabul edilecek ve basın toplantısı düzenlenecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü temasları kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Ali Meclisi’nin Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupovve katıldı.

