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TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüştü, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Parlamentosunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, daha sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Şehitlik anıtına çelenk bırakan Şentop, İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Şentop'a şehitlik ziyaretinde Aliya'nın oğlu ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç de eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ülkenin batı kesimindeki Livno şehrinde düzenlenecek iftara da katılacak.

Şentop'a ziyaretinde Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç da eşlik ediyor.

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