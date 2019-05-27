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TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Livno şehrinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince verilen iftara katıldı - Şentop: - "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün kardeşlerinizin sürekli gönlü, duaları ve imkanları sizlerle beraber" - "İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin zirve yapacağı günler olacak"

LİVNO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının gönlünün, dualarının ve imkanlarının sürekli Bosna Hersekli kardeşleriyle olduğunu söyledi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Bosna Hersek'in batısındaki Livno şehrinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince verilen iftara katıldı.

Curcinica Camisi'ndeki iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çocukların ilahi okumasıyla başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında konuşan Şentop, iki yıl önce de Livno'daki tarihi caminin bahçesinde düzenlenen iftara katıldığını belirterek, genelde Türkiye'den gelen heyetlerin Saraybosna'da iftar düzenlediğini ama iki yıl önce burada iftara katıldığında yaşadığı güzel hissiyatı unutamadığını söyledi.

Şentop, iki yıl önce buraya gelip iftar yaptığında kalplerini de bırakıp ayrıldıklarını dile getirerek, en kısa zamanda yeniden gelmek istedikleri bu şehirde bu akşam da beraber iftar yapma imkanı bulduklarını ifade etti.

İftarların her yerde olabileceğini ama bir arada olunduğu sürece maneviyatının çok farklı olduğunu kaydeden Şentop, "Sizlerle beraber iftar yapmanın manevi tadına varabilmek için iki buçuk saate yakın yol katettik." dedi.

- "Türkiye'de yaşayan kardeşlerinizin gönlü, duaları ve imkanları sizlerle"

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne mutlu sizlere ki İslam'ın, Müslümanlığın güzelliklerini burada, sayıca az olduğunuz ve imkanlarınızın az olduğu bir yerde yaşatıyorsunuz. Türkiye'den buraya çok uzun mesafeler var ama şunu her zaman bilmenizi isterim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün kardeşlerinizin sürekli gönlü, duaları ve imkanları sizlerle beraber."

Bir zamanlar Osmanlı Devleti'nin sınırlarının buradan da öteye uzandığını, farklı inanç ve kültürlerden insanların bu devlet içinde bir arada yaşadığını hatırlatan Şentop, "O devlet, büyük bir baba gibi, dede gibi öldü. Onun çocukları bu geniş coğrafyada darmadağınık kaldı. Yüzyıl sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. Kardeşlerimizi arıyoruz, buluyoruz, onlarla kucaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin zirve yapacağı günler olacak." diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da iftara katılanlara Eyyübiyelilerin selamlarını ileterek, "Burada Osmanlı emanetine sahip çıktığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Birazdan buradan ayrılacağız ama sizi kalbimizde götürüp gideceğiz. Bu yaşattığınız manevi ortamı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

- Livno'daki tarihi camileri gezdi

Şentop ve beraberindeki heyet, iftar öncesinde Livno'daki tarihi camiler ve şehrin eski mahallelerini gezerek Boşnaklarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç da eşlik ediyor.

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bosna hersek iftar Livno TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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