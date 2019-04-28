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TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  BUGÜNKÜ ÇATIŞMALAR, POZİSYON ALMA ÇATIŞMALARINA DÖNÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı   Mustafa Şentop,  İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda düzenlenen ‘15.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda düzenlenen ‘15. İlim Yaymalılar Buluşması’na katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı buluşmada konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Bugünkü çatışmalar 20. yüzyılın çatışmaları gibi pozisyonunu korumak çatışmaları değil, yeni kurulacak dünya düzeninde pozisyon alma çatışmalarına dönüştü" dedi.

ÇOK ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında, “Çok zor süreçlerden geçtik. Darbeler, sıkı yönetimler, 2010, 2011’e kadar Türkiye’nin düşük yoğunluklu darbe sürecinde olduğuna inanan birisiyim. Zaman zaman, belli tarihlerde darbe olmuş, sonra normalleşmişiz, sonra darbe olmuş diye bir siyasi tarih öngörmüyorum. Türkiye’de darbeler, o düşük yoğunluklu darbe döneminde yoğunluğun arttığı dönemler olmuş. Türkiye 1960’dan itibaren 61 anayasasıyla beraber aslında darbenin anayasal bir düzen haline getirildiği bir ülke olmuş. Bunu Türkiye fiilen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen siyasi mücadeleyle 2010-2011’lerde aştı. Bunu resmen 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle, bu anlayışı değiştirdik" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ KURABİLMEK İÇİN KENDİ NEFİSLERİMİZİ DE YENİDEN KURMAK MECBURİYETİNDEYİZ"
Şentop, “Bugün ki çatışmalar 20. yüzyılın çatışmaları gibi pozisyonunu korumak çatışmaları değil, yeni kurulacak dünya düzeninde pozisyon alma çatışmalarına dönüştü. Yeni bir dünyayı kurabilmek için önce kendimizi kurmak mecburiyetindeyiz, Türkiye olarak. Ama Türkiye’yi kurabilmek için de kendi nefislerimizi de yeniden kurmak mecburiyetindeyiz. Bu mayanın yeniden çalınması, yeniden katılması gerekiyor toplum hayatımıza kültür hayatımızaö şeklinde konuştu. Şentop, "Dünyanın kaderi İslam dünyasının kaderine, İslam dünyasının kaderi Türkiye’nin kaderine, Türkiye’nin kaderi de işte bu çatı altında, bu çatının manevi ikliminde yetişmiş insanların kaderine bağlı hale geldi. Bunun farkında olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

YERLİKAYA, "HİZMET BAYRAĞINI BİZDEN DAHA İYİ TAŞISINLAR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada “89 yılında 3 yıl burada kalmayı bana Allah bana nasip etti. Şükrediyorum. Son senemizde kardeşimi de elinden tuttum buraya getirdim. O da her zaman şükrediyorö dedi. Yerlikaya, “Burada üzerimizde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Buradan mezun olan kardeşlerimiz, hizmet bayrağını bizden daha iyi taşısınlar diye canı gönülden dua ediyoruz" diye konuştu.
Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan buluşmada, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek ile İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat kısa bir konuşma yaptı. Programda Şentop’a katılımından ötürü teşekkür plaketi verildi.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşması
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşması
-Genel ve detay görüntüler

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