TBMM Başkanı Şentop, BURA'nın Genel Kurul Toplantısına katıldı:

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki yüzyıl içinde etkili olabilecek devletler hangileri diye saymaları halinde Türkiye'nin de bunlar arasında olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'yi bu projeksiyonlarda kıymetli kılan, diğer devletlerden kendini ayrıştıran, tarihi vasıflardır." dedi.

Şentop, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Mustafa Şentop, toplantıda, Türkiye'nin, dünyanın bütün güçsüzleri için sığınılacak bir "insanlık adası" olma vasfını ve hayatiyetini koruyan bir ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda bu insani ve elbette ahlaki tutumumuz sebebiyle köşeye sıkıştırılmak için akıl almaz şeytani propaganda ve desiselerle, askeri, siyasi ve diplomatik alanda zorlu bir mücadele verdiğimizin hepimiz farkındayız. Ama şöyle söyleyeyim, her alanda verdiğimiz başarılı mücadelemizin tek amacı var, insan kalabilmek. İnsanı yaşatan devlet kalabilmek. 24 saat mesai yapan küresel şeytanlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ve daima güçsüzlerden, zayıflardan yana olan binlerce yıllık devlet geleneğimizin ana ilkeleri bellidir ve bunun değişmesine azla müsaade etmeyeceğiz."