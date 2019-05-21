HABER

TBMM Başkanı Şentop, cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefat eden annesi Zahide Sevim Güzel'in cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefat eden annesi Zahide Sevim Güzel'in cenaze törenine iştirak etti.

Zahide Sevim Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentop, Zahide Sevim Güzel'in tabutuna omuz verdi.

TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Güzel'in yakınlarına taziyelerini iletti. Şentop, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen eski Devlet Bakanı Güldal Akşit de Güzel'in ailesine başsağlığı diledi.

Zahide Sevim Güzel'in cenazesi daha sonra Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapisDargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis
9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Zahide Sevim Güzel

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!

Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.