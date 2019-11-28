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TBMM Başkanı Şentop Cibuti'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü

CİBUTİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü.

Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğini ziyaret eden Şentop, Büyükelçi Salim Levent Şahinkaya'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Meclis Başkanı Şentop, Burkina Faso ve Katarlı mevkidaşlarıyla da görüştü.

Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya gelen Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin İslam dünyasının ortak problemlerine karşı daha etkin olması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya gelen Şentop, görüşmede, sekreteryasını İran'ın yaptığı Asya Parlamenter Asamblesi'nin, daha etkin kılınması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

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42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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