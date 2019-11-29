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TBMM Başkanı Şentop, Cibuti’de 2. Abdülhamid Han Camisi’ni açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı kapsamında bulunduğu Cibuti’de 2. Abdülhamid Han Camisi’ni açtı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı kapsamında bulunduğu Cibuti’de ziyaretlerini sürdürüyor. Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, Başbakan Abdulkader Kamil Mohamed, Evkaf ve Din İşleri Bakanı Barreh ile Milli Eğitim Bakanı Mustafa Muhammet Mahmut ve Cibuti halkı katıldı.
Açılış, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldırdığı cuma namazının ardından gerçekleştirildi.
Cami açılışında konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, “İnancımıza, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece aziz milletimiz, ümmetimiz yeniden ihya olacak, kardeşliğimizin semerelerini hep beraber göreceğiz” dedi.
Şentop, Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami yapıldığını belirterek, “Camilerin süsü cemaattir. Burayı bütün vakit namazlarında cemaatle doldurursak gerçek manada süslemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Cibuti’nin dost ve kardeş olduğunu ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Son yüzyılın içinde çok zor zamanlar geçirdik. Cibuti’de yaşayan kardeşlerimiz de Türkiye’de yaşayan kardeşlerimiz de çok zor zamanlardan geçti. Hamdolsun bunları geride bıraktık. Ümmet olarak ayağa kalkmaya çalışıyoruz, bunun arifesindeyiz. Tekrar kardeşliğimizin gereğini yerine getirecek şekilde birbirimizle ilişkilerimizi canlandırmaya çalışıyoruz.”
Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin, Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin sadece sözde kalmadığının somut bir tezahürü olduğunu kaydeden Şentop, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh arasındaki dostluğu hepimiz biliyoruz. Aralarındaki görüşme sırasında camiyle ilgili karar alınıyor ve caminin inşası kısa zamanda tamamlanıyor. Açılışında geç kalmış olsak da hem Türkiye hem de Cibuti Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. Bu fikir onlara ait, bu fikrin hayata geçmesi de onların gayretleriyle, kararlılıklarıyla olmuştur. Allah her ikisinden de razı olsun” dedi.
Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnancımıza, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece aziz milletimiz, ümmetimiz yeniden ihya olacak, kardeşliğimizin semerelerini hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı. Şentop, daha sonra caminin açılış kurdelesini kesti, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da açılışın ardından dua etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, dün Cibuti’de gerçekleştirilen 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansının ardından Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ve mevkidaşı Muhammed Ali Houmed ile bir araya gelmişti.

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