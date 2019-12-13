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TBMM Başkanı Şentop: “Ciddiye alınacak bir karar değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu’nun ’Ermeni’ kararı hakkında, “Parlamentoların alacağı kararların bir hükmü yok.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu’nun ’Ermeni’ kararı hakkında, “Parlamentoların alacağı kararların bir hükmü yok. Ciddiye alınacak bir karar değil" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, ABD Senatosu’nun Ermeni karar tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, “Türkiye ile müzakere edilen konularda mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor. 1915 olaylarını, Ermenileri istismar ediyor. Ciddiye alınacak bir karar değil. Biz bunu hep söylüyoruz. Bu iş parlamentoların işi değil. Amerikan Senatosu’nda buna destek veren senatör arkadaşlara bir soru sorsak, 1915 olayları ile ilgili cevap verebileceklerini sanmıyorum. Bunların hepsini motive eden şey Türkiye’ye karşı Türkiye’yi rahatsız edecek bir karar almaları. Bu tür kararların, ambargoların bütün dünyada görüyoruz ki sonucu yok” ifadelerini kullandı.
Katar’ın ambargodan sonra zarar görmediğini söyleyen Şentop, “Artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Tehditlerle, ambargolarla ülkelere geri adım attıracak, kendilerine boyun eğdirecek beklenti içerisinde oluyorlar. Bazı ülkelerin haklara, bazı ülkelerin yükümlülüklere sahip olduğu dünya yok. Eğer haklıysanız, makul gerekçeleriniz varsa müzakere edersiniz. Ambargo koyarak, sizi rahatsız edecek kararlar çıkartırım, ambargolar çıkartırım, bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bu konuda Türkiye çok rahat. Bu topraklarda hiçbir soykırım yaşanmamıştır. Farklı din, inançtan insanlara farklı muamele olmamıştır” şeklinde konuştu.
Şentop, şöyle konuştu:
“Parlamentoların alacağı kararların bir hükmü yok. Ciddiye alınacak bir karar değil. Daha önce senatoya verilmişti. Cumhurbaşkanımız görüşmeye gittikten sonra geri çektiler. Bir daha tekrarlandı, tekrar geri çekildi. Niye geri çekiyorsunuz? Gerçekten inanıyorsanız getirin, çıkarın, gidin. Bazı müzakereler oluyordu. F-35, S-400 görüşmeleri oluyordu. Ne alakası var 1915’in bunlarla? 1915 olaylarıyla Türkiye’yi taciz etmeye kalkacaklar. Buna gerek yok, herkes tarihlerine baksın. Tarihlerinin her yılı utançla dolu. Afrika, Amerika yerlilerinden başlayın, Guantanamo’ya kadar gelin.”

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