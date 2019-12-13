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TBMM Başkanı Şentop: Ciddiye alınacak bir karar değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu'nun kararı ile ilgili "Ciddiye alınacak bir karar değil" dedi.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu'nun kararı ile ilgili "Ciddiye alınacak bir karar değil" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbette, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı 'soykırım' kararını değerlendirdi. Şentop, bu kararın sadece Türkiye’yi rahatsız etmek olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:
"Daha önce Temsilciler Meclisi'nde böyle bir karar alındı, biz de TBMM olarak burada onların almış olduğu bu kararı kınayan bir karar aldık. 'Şimdi böyle bir şeye tekrar gerek var mı?' diye düşündüğümüzde 'hiç gerek yok', dedik. Çünkü ABD'nin meselesi, aslında Ermeniler değil, 1915’te yaşanan olaylar da değil, mesele Türkiye ile ilgili şu anki bazı müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor. 1915 olaylarını da istismar ediyor. Ciddiye alınacak bir karar değil bence. Biz bunu hep söylüyoruz, bu iş parlamentoların işi değil. Amerikan Senatosu’nda buna oy veren destek veren senatör arkadaşlara çağırıp bir soru sorsak, 1915 olaylarıyla ilgili cevap verebileceklerini zannetmiyorum. Bunların hepsini motive eden şey Türkiye'ye karşı Türkiye'yi rahatsız edecek bir karar almak, bu Ermeni olur, 1915 olayları olur, sadece Türkiye’yi rahatsız etmek hedefine yönelik."

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