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TBMM Başkanı Şentop, Çorlu’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Prof.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu’da vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçeye gelişinde ilk olarak Çorlu Atatürk Havalimanı’nda karşılanan Prof. Dr. Mustafa Şentop buradan Çorlu’daki ofisine geçti. Daha sonra Çorlu şehir merkezinde yer alan tarihi Süleymaniye Camii’nde Cuma namazını kılan TBMM Başkanı Şentop, daha sonra ise Çorlu Belediye binasına geçerek belediye başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı’ndan çalışma ofisinin bulunduğu yere kadar yaklaşık 2 kilometrelik yolu Omurtak Caddesi boyunca yürüyen TBMM Başkanı Şentop’a yürüyüş sırasında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile diğer birim amirleri ile AK Parti yöneticileri de eşlik etti.
Çorlu caddelerindeki yürüyüşünde vatandaşlarla da görüşen TBMM Başkanı Şentop, daha sonra yeniden çalışma ofisine döndü.
Prof. Dr. Mustafa Şentop, çalışma ofisindeki görüşmelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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