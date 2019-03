TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da STK temsilcileriyle buluştu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde olduğunu belirterek, "Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenleyenen toplantıya katıldı. Şentop'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ile oda yöneticileri karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve bir saat süren toplantının ardından verilen yemeğe katılan Şentop, burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tekirdağ'a, Rumeli'ye, Trakya'ya bir teveccüh olarak kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterdiğini belirten Şentop, kendisine destek veren milletvekillerine de teşekkür etti. Daha çok hizmet üretebilmek için daha büyük gayret göstereceklerini belirten Şentop, Tekirdağ'ın da hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

'SANAYİ VE TURİZME AÇMALIYIZ'

Tekirdağ'ın sanayi, turizm, ticaret, tarih, ulaşım bakımından birçok şehirde bulunmayan potansiyel barındırdığını dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Esas meselemiz bu potansiyelleri, gücü, hacmi nispetinde bunları şehrimiz için bir imkana çevirmek, uygulamaya koymak. Eski tabirle kuvvete, fiile döndürebilmek, esas meselemiz bu. Bugüne kadar bir gayret gösterdik şimdi imkanlarımız daha da arttı. Hep beraber çok daha fazla gayret göstereceğiz.Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk 5 içerisinde. Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz. Bizim bu potansiyeli Tekirdağ'ın faydasına, burada yaşayan insanımızın faydasına çevirmemiz lazım. Bunun altyapısını kurmamız lazım. Bu bakımdan ben her anlamda desteklerinizi istiyorum, bekliyorum. Proje üreterek çalışacağız. Tekirdağ'ı, Çorlu'yu, Türkiye'nin en güzide şehri haline getireceğiz hep beraber. Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a bir teveccühüdür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran seçimlerinde burada vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh bir karşılık buldu. Tekirdağ'da birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ'ı, Çorlu'yu daha iyi yerlere taşımak için hep beraber gayret göstereceğiz. Sizlerin bu anlamda ferasetini talep ediyorum. Bundan sonra da hep beraber çalışacağız."

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Şentop'a hediye takdim etti. Şentop da TBMM ambleminin bulunduğu çiniyi Volkan'a hediye etti. Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırılı da Şentop'a Yeşilay Haftası dolayısıyla bileklik verdi.

EN GÜZEL YERİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

Daha sonra Çorlu'da esnafı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, davet üzerine bir taksi durağına girerek, şoförlerle çay içerek bir süre sohbet etti. Şentop, daha sonra kurulması planlanan millet bahçesi alanına geçerek Vali Aziz Yıldırım ile Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılar'dan bilgiler alarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alandaki binaların yıkılarak temizlendiğini söyleyen Şentop, "İnşallah yakın zamanda millet bahçesiyle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askeri birlik da taşınmıştı zaten. Orada 57'nci Alay'a ait binalar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'na gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da Askeri Müze olarak eski binalar yapılacak. Onun etrafından da çok geniş bir alan millet bahçesi olarak yapılacak" diye konuştu.

'DAVA DEVAM EDİYOR'

Bir gazetecinin, "Millet bahçesi alanının bir bölümünün tesciliyle ilgili açılan davanın seyri ne durumda?" sorusu üzerine Şentop, mera arazisinin tesciliyle ilgili davanın devam ettiğini söyledi. Şentop, "Mera arazisinin şahsi mülkiyet olması mümkün değil.

Zaman aşımı da söz konusu değil bu konuda. Onların sonucu da beklenir ama tabi buradaki alan çok büyük kademe kademe de yapılabilir millet bahçesi. genişletilir daha sonra büyür. Proje en kısa zamanda tamamlanacak ve bakan bey onunla ilgili açıklama yapacaktır" dedi.