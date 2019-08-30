HABER

TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 03:21 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ’un 97. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, “Asil, aziz ve necip millemiz 1071’den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olmuştur ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bırakmıştır. 30 Ağustos 1922’de kaydedilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir.” dedi.

Şentop, mesajında, “İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır. İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimiz, Büyük Zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiş ve bütün dünyaya var olma mücadelesindeki kararlılığını kat’i surette ilan etmiş ve abideleşmiştir. O günlerden bugüne Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olmuştur. Türkiye, istiklâlini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur. Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir” ifadelerine de yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını belirten Şentop, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele’yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı. (AA)

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Arslanargun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıAK Parti Sincan İlçe Başkanı Arslanargun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı, geçmişi şoke etti!Göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı, geçmişi şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Şentop 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı, geçmişi şoke etti!

Göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı, geçmişi şoke etti!

Gelen kötü koku dehşeti ortaya çıkardı! Dikkat çeken detay

Gelen kötü koku dehşeti ortaya çıkardı! Dikkat çeken detay

EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

TEM'de faciaya kıl payı! Alev alev yandı, patlamalar yaşandı

TEM'de faciaya kıl payı! Alev alev yandı, patlamalar yaşandı

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.