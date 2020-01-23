TBMM Başkanı Şentop, Davutoğlu'nun dokunulmazlıkla ilgili açıklamalarını değerlendirdi:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamalarına ilişkin, "Dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma, kovuşturması olan AK Partili 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Meclis'e gelişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.