TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (2)

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından bayram programına katıldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Diyarbakır'da bulunmaktan ve sabah namazını kentte kılmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Şentop, "Şükürler olsun ki bayrağımızın altında, hür bir memlekette, ezan sesleri arasında bir bayramı eda ediyoruz. Duamız, sırf Müslüman olduğu için dünyanın çeşitli bölgelerinde eziyet ve esaret altında olan kardeşlerimizin ve en geniş manasıyla bütün insanlığın gerçek bayramları hakkıyla eda edebilmesidir. İşte o zaman bayramlarımız hakiki manasına kavuşur" dedi. Tükiye'nin birlik ve beraberliğine düşmanca tavır sergileyenlerin olduğuna işaret eden Şentop,"Maalesef mutlu günlerimizin arifesinde Türkiye’ye, birliğimize, kardeşliğimize düşman olanlar melanetlerini sergiliyor, ağzımızın tadını bozmaya çalışıyorlar. Dün ve ondan önceki gün de bu tür haince ve insanlık düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitlerimiz oldu. Buradan, Diyarbakır’dan şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

“DİYARBAKIR KADİM BİR MEDENİYETİN KALAN BAKİYESİDİR” Diyarbakır'a defalarca geldiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gelişimde bir güzel tarafını daha keşfettiğim nadide bir şehir. Diyarbakır şehir olarak çok güzel. Allah’ın bu coğrafyaya bahşettiği nimetlerden nasipdar olmuş. Fakat şehirleri güzel kılan sadece coğrafi şartları ve altyapısı değildir. Şehir aynı zamanda kültürdür, medeniyettir. Ve biliyoruz ki Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardan süzülen rafine bir kültürün izlerini taşır. Fakat herhalde Diyarbakır’ın en güzel yanlarından birisi, insanıdır. Diyarbakırlı’nın mertliğini, misafirperverliğini, zararına olacağını bilse dahi fikrini ifade etmek hususundaki kararlılığını ve karmaşık meseleleri birkaç kelam ile özetleyen pratik zekasını takdir etmemek elde değil. Diyarbakır’ın politik bilincinin ve hassasiyetinin yüksek oluşu da, zannederim ki bu hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bazı fikirlerimi paylaşmak için Diyarbakır’ın en doğru yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."