HABER

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşehrileriyle bayramlaşma törenine katıldı.

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşehrileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma programına protokol üyelerinın yanısıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle erişelim. Sabah bayram namazını Diyarbakır'da kıldım, bayramdan sonra da yaklaşık saat 11.00'e kadar Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın Diyarbakırlı kardeşlerimizin selamları var buraya Tekirdağ'a. Tabi biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken bizim sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. O bakımdan duamız Cenab-ı Hak'tan sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Tabii ki bu operasyonlar sırasında geçtiğimiz son bir kaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Cenab-ı Hak'tan onlara rahmet diliyoruz, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz." Şentop, bayramlaşmanın ardından kentteki evine geçti.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Hatay’da 500 yıllık bayram geleneğiHatay’da 500 yıllık bayram geleneği
Bayramlaşmada ikram izdihamıBayramlaşmada ikram izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.